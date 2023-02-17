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17 Şubat 2023 Cuma 14:46:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 14:46:00

DSÖ depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki yardım eksikliğinden endişeli

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısı için gerekli yardımların eksikliğinden endişe duyduklarını açıkladı.

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu anda en çok endişe edilen bölgenin Suriye'nin kuzeybatısı olduğu çok açık." dedi.

Suriye'de rejimin kontrol ettiği bölgelerin de depremin etkilendiğine değinen Ryan, ancak orada var olan hizmetlere insanların erişim sağlayabildiğine değindi.

Ryan, "Suriye'de 10 yıldır devam eden bir savaş olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Sağlık sistemin inanılmaz derecede kırılgan." diye konuştu.

İnsani yardımlar kapsamında bazı sınır kapılarının geçici olarak açılmasının önemine değinen Ryan şu anda insanların ihtiyaçlarına odaklanıldığını söyledi.

DSÖ depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'de yürütülen çalışmalar için 43 milyon dolarlık destek çağrısını 84,5 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Etiketler : DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan Suriye

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