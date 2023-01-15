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15 Ocak 2023 Pazar 00:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 00:30:00

DSÖ Çin'in Kovid-19 verilerini paylaşmasından memnun

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Kovid-19'la ilgili verileri ve genel durumu kamuoyuyla paylaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Dünya Sağlık Örgütü'ndne (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei ile ülkedeki Kovid-19 salgını hakkında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "DSÖ, bu görüşmeleri ve ülkedeki Kovid-19'la ilgili genel durumu kamuoyu ile paylaşılmasını takdir ediyor." ifadesi kullanıldı.

Çinli yetkililerin, bir basın toplantısında, ayakta tedavi kliniklerinin, hastaneye yatışların, kritik bakım gerektiren hastaların, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı ölümlerin yanı sıra diğer konularda da DSÖ'ye bilgi verdiği aktarıldı.

DSÖ, ÇİN'DEN DETAYLI BİLGİLERİN PAYLAŞILMASININ DEVAM ETMESİNİ TALEP EDİYOR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSÖ, 2022 Aralık başından 12 Ocak'a kadar bu bilgileri analiz ediyor, Çin'deki epidemiyolojik durumun ve bu dalganın etkisinin daha iyi anlaşılmasına imkan sağlıyor. DSÖ, bu tip detaylı bilgilerin kendileriyle ve halkla paylaşılmasının devam etmesini talep ediyor. Çinli yetkililerin, yoğun bakım da dahil olmak üzere halk için klinik bakımı atırma çabalarına dikkat çekiyoruz."

Ülkedeki genel epidemiyolojinin, Omicron'un bilinen alt varyantlarının neden olduğu daha hızlı ve yoğun hastalık dalgasını yansıtırken, bunun diğer ülkelerdeki enfeksiyon dalgalarına benzer olduğu ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı arttırdığı belirtildi.

"DSÖ, ÇİN İLE ÇALIŞMAYA VE DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"

Çin tarafından rapor edilen vaka sayısında, hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım gerektiren hasta sayısında düşüşe işaret ettiği vurgulanan açıklamada, DSÖ'nün zaman içerisinde illere göre verilerin daha ayrıntılı halini talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "DSÖ, Çin ile çalışmaya, teknik tavsiye ile destek sağlamaya ve durumu analiz etmeye devam edecektir." denildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresinin daha önce Omicron'un alt varyantları olan BA.5.2 ve BF.7'nin şu anda dolaşımda olduğunu DSÖ'ye aktarmasına rağmen DSÖ yetkilileri, virüsün evrimi, klinik bakım ve diğer konularla ilgili teknik gruplarla çalışmaların devam edebilmesi için açık erişim veri tabanlarıyla daha fazla verinin paylaşılmasını talep ediyor.

DSÖ İLE ÇİN HEYETİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

DSÖ'nün, virüsün gelişimini izleyen teknik danışma grubu, 3 Ocak'ta Çin'deki COVID-19 durumunu ele almak üzere Çin heyetiyle bir araya gelmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden bilim insanları, DSÖ heyeti ile ülkelerindeki virüs durumuyla ilgili verileri paylaşırken, ülkede bilinmeyen veya yeni bir varyantın olmadığını ifade etmişti.

Etiketler : dsö kovid 19 Sağlık Komisyonu
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