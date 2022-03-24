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24 Mart 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 10:00:00

Douglas Jones'tan CNN TÜRK'e dikkat çeken mesajlar... Rusya Ukrayna'da PKK/YPG'li teröristleri mi kullanıyor?

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1 ay dolmak üzere. Rus güçleri bombardımana devam ediyor, Ukrayna ise direniyor. İki tarafla da yakın ilişkilere sahip Türkiye ise savaşı bir an önce sonlandırmak umuduyla mekik diplomasisini sürüyor. Peki Türkiye'nin takdir toplayan bu çabaları Batı ile özellikle de ABD ile ilişkileri tamir için yeni bir kapı aralar mı? Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Douglas Jones, CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'a konuştu.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Douglas Jones, Ukrayna-Rusya savaşı üzerine CNN TÜRK'e önemli açıklamalarda bulundu.

Sahada Rusya'nın ne yaptığını gördüklerini ifade eden Jones, "Askeri hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Başarılı olamıyor ama bunu denemeyi sürdürüyor. Müzakerelere ciddi anlamda ağırlık vermiyor. Biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Türkiye dahil diplomatik çözüm için çalışan tüm ülkeleri takdir ediyoruz. Elimizden geleni yapıp Ukrayna'nın müzakere masasında olabilecek en iyi ele sahip olmasını sağlıyoruz. Kendilerini korumalarını sağlıyoruz ve Rusya'nın ödediği bedeli de güçlü ve emsali görülmemiş yaptırımlar yoluyla artırıyoruz. Ukrayna'nın diplomatik çözüm için işe yarar bulduğu tüm çözümleri desteklemeye hazırız" dedi.

Ukrayna'ya karşı savaşan yabancı gönüllüler hakkında ABD'li yetkili, "Rusya'nın Suriye'den asker aldığı iddialarını gördük. Başka ülkelerden de aldığı söyleniyor. Eğer bunlar doğruysa Rusya tarafından ciddi bir el yükseltme anlamına gelir. Bu aynı zamanda Rusya Suriye'deki taktiklerine başvuruyor demektir. Burada korkunç ve insanlık dışı yöntemlerle binlerce sivilin ölümüne yol açtı. Bu, Rusya'nın korkunç taktiklerini Ukrayna'da da yürüttüğünü gösteriyor. Rusya bu savaşı durdurmalı ve askerlerini geri çekmeli. Krizi daha da kızıştırarak Ukrayna halkında daha fazla ve ölüm ve ıstıraba yol açmanın yollarını aramamalı" ifadelerini kullandı.

"Rusya Ukrayna'da YPG/PKK teröristlerini kullanıyor mu?" sorusuna Jones, "Bu haberleri gördük ve inceliyoruz. Bu konuyla ilgili bunu söyleyebilirim. Net bir şekilde şunu da ifade ettik, eğer haberler doğruysa Rusya yanlış yolda ilerliyor. Gerilimi azaltmalı ve savaşı bitirmeli." karşılığını verdi.

Türkiye'nin Ukrayna kriziyle rolü ile ilgili ABD'li müsteşar, "Türkiye ABD'nin çok kıymetli bir müttefiki ve önemli bir NATO müttefiki. Güvenilir bir müttefik ve uzun süredir NATO operasyonlarına katkıda bulunuyor. Bu krizde de kritik bir rol oynuyor. Müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya hem kendini koruması için hem de Ukrayna halkına yardımcı olmak için destek verdi. Türkiye Suriye'den gelen 3 milyondan fazla mülteciye rağmen Ukraynalı mültecilere de ev sahipliği yapıyor. Ve diplomatik bir çözüm için arabuluculuk yapıyor. Bunu takdir ediyoruz. Yaptırımlar konusundaysa tüm ülkelere Rusya'ya bedel ödetme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Etiketler : Douglas Jones rusya ukrayna Suriye
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