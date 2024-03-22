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Dört ülkeden daha Filistin Devleti'ni tanıma adımı
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22 Mart 2024 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 18:08:00

Dört ülkeden daha Filistin Devleti'ni tanıma adımı

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İspanya , İrlanda, Malta ve Slovenya, Filistin Devleti'nin tanınması yönünde çalışma konusunda anlaştı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Cuma günü Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, İspanya'nın İrlanda, Malta ve Slovenya liderleriyle Filistin devletini tanıma yolunda ilk adımları atmaya karar verdiğini söyledi.

İspanya adına konuşan Sanchez, tanımanın geçen yıl başlayan dört yıllık yasama döneminde gerçekleşmesini bekliyordu.

Etiketler : Filistin Devleti İspanya Avrupa tanınma
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