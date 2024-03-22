Dört ülkeden daha Filistin Devleti'ni tanıma adımı
İspanya , İrlanda, Malta ve Slovenya, Filistin Devleti'nin tanınması yönünde çalışma konusunda anlaştı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Cuma günü Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, İspanya'nın İrlanda, Malta ve Slovenya liderleriyle Filistin devletini tanıma yolunda ilk adımları atmaya karar verdiğini söyledi.
İspanya adına konuşan Sanchez, tanımanın geçen yıl başlayan dört yıllık yasama döneminde gerçekleşmesini bekliyordu.
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