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28 Aralık 2022 Çarşamba 18:31:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 18:31:00

Döner, Almanya'nın en favori fast foodu oldu

Kaynak: TRT Haber

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Almanların en çok sevdiği yiyeceklerin başında Türk döneri geliyor. 7'den 70'e herkesin sıkça yediği döner, güncel bir ankete göre Alman mutfağının klasik fast food yiyeceği olan körili sosisten bile daha sık tercih ediliyor.

Türk dönerinin Almanya'daki popülaritesi git gide artıyor. "YouGov" enstitüsünün yaptığı son ankete göre Almanlar, döneri kendi mutfaklarının en meşhur fast food yiyeceği olan körili sosise tercih ediyor.

Ankete katılanların yüzde 45'i, döner ile körili sosis arasında tercih yapmak zorunda kalınca döneri seçeceklerini belirtti.

Körili sosisi seçenlerin oranı yüzde 37'de kalırken, diğer katılımcılar herhangi bir tercihte bulunmadı.

KADINLARDAN VE GENÇLERDEN DÖNERE BÜYÜK İLGİ

Ankete göre özellikle Alman kadınlar ve gençler dönere büyük ilgi gösteriyor.

Kadınlarda döneri tercih edenler yüzde 47, körili sosisi daha çok beğendiğini ifade edenler ise ancak yüzde 30 oranında.

Dönerin en sık tüketildiği kesim arasında gösterilen gençlerde ise anket sonuçları daha net bir tablo çiziyor.

Buna göre 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 57'si döneri daha çok beğendiğini ifade etti.

Sadece yüzde 21'lik bir kesim ise Alman sosisini tercih etti.

Etiketler : Türk döneri almanya klasik fast food
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