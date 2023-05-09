VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: Çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 400 bin 214'e çıktı
İtalyan öğrencilerden çadırlı kira protestosu
Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'tan 2024 ABD Başkanlık seçimleri için eşine destek
Kamu işçilerinin maaşına yüzde 45 zam yapıldı, en düşük aylık ücret 15 bin liraya yükseldi
Zelenskiy: Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezi, bu yaz çalışmalarına başlayacak
Libya, Türk şirketleriyle verimli işbirlikleri yapmak istiyor
09 Mayıs 2023 Salı 20:03:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 20:03:00

Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'tan 2024 ABD Başkanlık seçimleri için eşine destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için eşinin adaylığını desteklediğini belirtti.

Melania Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, Beyaz Saray'daki ikinci dönemde eşi ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Melania Trump, eşi için "O, benim desteğime sahip. Gelecek için umudu yeniden canlandırmayı, Amerika'yı sevgi ve güçle yönetmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Eşinin ilk dönem yönetiminde muazzam bir başarı elde ettiğini belirten Melania Trump, ikinci dönemde de Trump'ın ülkeyi bir kez daha izzete ve refaha götürebileceğini savundu.

TRUMP, CUMHURİYETÇİ ADAYLAR ARASINDA POPÜLERLİKTE İLK SIRADA

2016-2020 döneminde ABD Başkanlığı yaptıktan sonra ikinci dönem için yarışı Demokrat Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, 2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den tekrar aday olduğunu duyurmuştu.

Ülkedeki siyasi gözlemcilere ve parti içi anketlere göre, Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında popülerlikte ilk sıradaki yerini koruyor.

Etiketler : Trump Amerika 2024 Başkanlık seçimleri
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu

Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
Sefo'dan tekli heyecanı

Sefo'dan tekli heyecanı
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX