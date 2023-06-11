Donald Trump, gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelendirdi

Donald Trump, gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelendirdi

BBC'nin haberine göre Donald Trump, Georgia ve North Carolina eyaletlerinde gerçekleştirdiği seçim kampanyası konuşmalarında hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili açıklamada bulundu.

Florida'daki malikanesi Mar-a Lago'da devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlanan Trump, "yozlaşmış" FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamenin "saçma ve asılsız" olduğunu ve bunun "seçimlere müdahale" anlamına geldiğini savundu.

Trump, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar! Yolsuzlar! Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanarak, Demokratların kontrol ettiği herhangi bir eyaletin üzerinden uçtuğunda bile "mahkeme celbi" aldığı şakasını yaptı.

İddianameyi "yozlaşmış siyasetin bir aldatmacası" olarak nitelendiren Trump, "Mevcut siyaset kurumuna karşı çıkacağız ve başladığımız işi en başarılı şekilde bitireceğiz." dedi.

Trump, "Asla boyun eğmeyeceğim. Asla caydırılmayacağım." diyerek, "Marksistler, komünistler, aşırılıkçı çevreciler, açık sınır fanatikleri ve radikal sol demokratlar" gibi grupların kendisine komplo kurduklarını öne sürdü.

İddianamede bahsi geçen belgelerin "Casusluk Yasası" yerine "Başkanlık Kayıtları Yasası" kapsamına girmesi gerektiğini belirten Trump, silahlı FBI ajanlarının Mar-a Lago'ya baskın düzenlediklerini anlattı.

Soruşturmayı yürüten özel yetkili uzman eski Başsavcı Jack Smith ise açıklamasında Trump'a yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin yasaları var ve onlar herkes için geçerli." dedi.

Smith, ulusal güvenlik bilgilerini koruyan yasaların kritik öneme sahip olduğunu ve uygulanması gerektiğini kaydetti.

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER



Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.