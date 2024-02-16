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Dolandırıcılıkla yargılandı! Trump'a 354,9 milyon dolarlık para cezası
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16 Şubat 2024 Cuma 23:37:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 23:37:00

Dolandırıcılıkla yargılandı! Trump'a 354,9 milyon dolarlık para cezası

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi

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Etiketler : Trump davası emlak dolandırıcılığı para cezası.
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