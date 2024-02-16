16 Şubat 2024 Cuma 23:37:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 23:37:00
Dolandırıcılıkla yargılandı! Trump'a 354,9 milyon dolarlık para cezası
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi
Ayrıntılar geliyor...
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