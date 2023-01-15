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15 Ocak 2023 Pazar 09:40:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 09:40:00

Doğum oranı düşen Tokyo'da ikinci çocuklar için ücretsiz bakım hizmeti verilecek

Kaynak: AA

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ikinci doğan çocuklar için bakım hizmetleri, Ekim 2023'ten itibaren tamamen ücretsiz hale getirilecek.

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın 47 eyaleti arasında en düşük doğum oranına sahip başkent Tokyo'da valilik, ikinci çocuk sahibi olunmasını teşvik ediyor.

Tokyo Metropol Valiliği açıklamasına göre, ikinci doğan çocuklar için çocuk bakım hizmetleri Ekim 2023'ten itibarıyla tamamıyla ücretsiz verilecek.

Ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın 0-2 yaş grubu çocukları hedefleyecek uygulamanın, ilk aşamada 50 bin çocuğu kapsayacağı tahmin ediliyor.

İkinci çocuğun doğurulmasının teşvik edilmesini amaçlayan Valilik, uygulama kapsamında 2023 mali yılı bütçesinden 11 milyar yen (85 milyon dolar) tahsis edecek.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da "Kaybedecek vakit yok. Tokyo'dan başlayarak, düşen doğum oranlarını durdurmak için cesur önlemleri kararlılıkla uygulayacağız." dedi.

Valilik geçen hafta, aile gelir düzeyine bakılmaksızın, çocuk başına aylık 5 bin yen finansal destek verileceğini de duyurmuştu.

"YAŞLANAN" JAPONYA

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı 2022 verilerine göre, 125 milyonluk Japonya'nın 75 yaş ve üzeri nüfusu 19,3 milyona, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 36,2 milyona yükseldi.

Japon toplumunda "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus dünya sıralamasında ilk sırada, yüzde 24,1'le İtalya 2'nci, yüzde 23,3'le Finlandiya 3'üncü sırada yer alıyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) 2021 verilerine göre, ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus, 86 bini aştı ve yüz yaşı aşkın nüfus art arda 51 yıldır artıyor.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Etiketler : japonya tokyo doğum oranı ikinci çocuk
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