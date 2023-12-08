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08 Aralık 2023 Cuma 16:32:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 16:32:00

Doğu Afrika'daki yağışlardan 3 milyon kişi etkilendi: 1,2 milyon kişi göç etti

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerinde günlerdir süren yağışlardan 3 milyon kişinin etkilendiğini, 1,2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Nairobi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Afrika'daki şiddetli yağışların milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinde günlerdir süren yağışlardan 3 milyon kişinin etkilendiği ve 1,2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yağışların devam edeceği, ilerleyen günlerde gıda güvenliği sorununun artacağı uyarısı yapıldı.

KENYA, ETİYOPYA, SOMALİ VE TANZANYA SEL MAĞDURU

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, Etiyopya, Somali ve Tanzanya sel mağduru ülkeler arasında.

Kasım ortasından itibaren etkili olan seller nedeniyle Kenya'da 160, Etiyopya'da 57, Tanzanya'da 68 kişi hayatını kaybetti. Somali'deki sellerde de 110 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler : BM Afrika yağışlar göç etmek
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