Doğu Afrika Topluluğu, Sudan'daki gelişmelerden "derin kaygı" duyuyor

EAC'den yapılan açıklamada, Sudan'daki iç çatışmaların kıtanın diğer bölgelerini etkileyebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "EAC, komşu ülkemizde devam eden çatışmalardan derin kaygı duyuyor ve taraflar arasında düşmanlıkların son bulması, can ve mal kaybının önlenmesi için acil ateşkes çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Bölgesel ve küresel olarak çözüm mekanizmalarının devreye girmesinin önemine işaret edilen açıklamada, kalıcı barış için tüm diplomatik çözümlerin denenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çatışmalardan en fazla kadın ve çocukların etkilendiği kaydedildi.

Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) de aralarında bulunduğu birçok kurum, Sudan için acil ateşkes çağrısı yapmıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.