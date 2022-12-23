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23 Aralık 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 10:00:00

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 6 bin 200 Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyımın alımı yapılacak.

2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak adayların, 26 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak.

Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı imam hatip müezzin
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