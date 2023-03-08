Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na kınama...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü PKK destekçileri tarafından Türkiye karşıtı gösteri düzenlenmesini şiddetle kınadı.



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumun ve samimiyetsizliğin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz.

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yeralan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez.

Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB'nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir.

Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır.