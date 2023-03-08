VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan depremzede Çelebi ailesine ziyaret
Senaryo aynı başrol aynı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na kınama...
CHP'li Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
"Yakın bir tarihte başlatacağız"
Saadet Partisi'nden Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak açıklama
MSB duyurdu: 2 terörist öldürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
Hikayemizle kalplere girdik
Köpeğimi kimse korkutamaz
Birbirimize ihtiyacımız var
GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da
Nemrut yıkılmadı
Deprem sonrası renk değişimi
İş yerini aşevine çevirdi
WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
Yaralar sarılıyor
Özlemi dinmiyor
Hastanede moral ziyareti
Çocuklar için bağış çağrısı
Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma
Artık o bir korist
Hayat devam ediyor
Arıca, yönetmen koltuğunda
08 Mart 2023 Çarşamba 21:27:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 21:27:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na kınama... "Kabul edilemez"

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yeralan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü PKK destekçileri tarafından Türkiye karşıtı gösteri düzenlenmesini şiddetle kınadı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumun ve samimiyetsizliğin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz.

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yeralan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez.

Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB'nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir.

Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır.

Etiketler : dışişleri bakanlığı kınama avrupa parlamentosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX