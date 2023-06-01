Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen'in eski CEO'su Herbert Diess, katıldığı bir televizyon programında, "Türkiye Avrupa'ya ait. Daha ciddiye almalıyız" dedi

Alman ikinci kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan Markus Lanz programına çıkan Herbert Diess, seçim sonucuna saygı duyulması gerektiğini söyledi. Diess, "Bu, Avrupalıların seçimi değildi. Bunu kabul etmeliyiz" diye konuştu. Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber de, "Yüksek katılım oranına bakılırsa, bu Türklerin yansıttığı demokratik bir sonuç. Buna saygı gösterilmeli" dedi.

"TÜRKİYE AVRUPA'YA AİT"

VW'NİN eski yöneticisi Diess, Türkiye'nin Avrupa'ya daha sıkı bağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye'yi biraz daha fazla ciddiye almalıyız. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ihtimal dışı değil. Bana göre Türkiye Avrupa'ya aittir" diye konuştu. CSU'lu Manfred Weber ise mutlak surette ihtiyaç duyulan bir "birliktelikten" söz etti. Weber, "Biz de Avrupa Birliği olarak Türkiye için çok önemliyiz" dedi