Dibeybe'ye kritik destek!

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23 Ocak 2022 Pazar 15:34:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 15:35:00

Libya'da 62 vekilden Dibeybe hükümetine destek

Kaynak: AA

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Libya Temsilciler Meclisindeki 62 milletvekili, Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin çalışmalarına devam etmesi yönünde desteklerini açıkladı. Bu süreçte Dibeybe hükümetinin seçimlerin sorumluluğunu alarak ülkeyi mutabakatla ve birleştirici bir usulle yönetmesi istendi.

Libya'da başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılamaması üzerine ülkenin bulunduğu siyasi çıkmazı aşması amacıyla bir araya gelerek çalışma başlatan 62 milletvekili bir bildiri yayımladı.

Seçimlerin yapılmasından geri dönüşün söz konusu olamayacağına vurgu yapılan bildiride, bunun için mutabakata varılarak bir an önce samimi bir şekilde çalışmaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Milletvekilleri bildiride seçimler yapılana kadar Dibeybe hükümetinin çalışmalarına devam etmesini önerdi.

Bu süreçte Dibeybe hükümetinin seçimlerin sorumluluğunu alarak ülkeyi mutabakatla ve birleştirici bir usulle yönetmesi istendi.

- NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 17 Ocak'ta, "hükümetin süresinin dolduğunu ve yeniden kurulması gerektiğini" söylemişti.

Etiketler : Dibeybe MİLLET VEKİLİ LİBYA
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