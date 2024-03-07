VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
''Dijitalde Hayat Kolay'' projesi yeni döneminde de kadınları dijital dünyaya hazırlıyor
Türkiye enerji bağımsızlığına koşuyor! Gabar'dan sevindiren petrol gelişmesi
İşgalci İsrail'in teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi Gazze'de toplu mezara defnedildi
Yeni anayasa vurgusu! "İlk önce TBMM içtüzüğü değişmeli"
ABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu
07 Mart 2024 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 15:53:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin "Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımlar İsrail tarafından engellenmiyor." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilere daha iyi destek verilmesini savunan insani yardım kuruluşu Refugees Internationalın son raporunun İsrail'in iddialarını çürüttüğü hatırlatıldı.

Raporda, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e soykırım olasılığını önlemek amacıyla Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmasını emreden geçici tedbirlerinin yerine getirilmediğinin ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin de İsrail yetkililerinin "yardım geçişi arttı" iddiasının aksini gösterdiği, şubat ayında teslim edilen ortalama yardım tırı sayısının önceki aya göre yüzde 50 azaldığı aktarıldı.

İsrail'in ayrıca, Kuzey Erez ve El Muntar gibi kritik geçişleri kapalı tutarak Gazze'nin kuzeyine erişimi engellediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM'nin çağrısında, 'önlem alınmazsa Gazze'de kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olacağı' konusunda uyarıda bulunulmuştur. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, 'onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlık nedeniyle sessizce öldüğüne inandıklarını' belirtmiştir. BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, çarşamba günü BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü' ifade etmiştir. BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan son açıklamada, '14 kamyonluk gıda konvoyunun İsrail ordusu tarafından üç saat boyunca Gazze'nin güneydoğusundaki Wadi Gazze kontrol noktasında bekletildiğini, ardından geri çevrildiğini' duyurmuştur. Tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail ordusunun bölgeye yardım girişini engellediğini doğrulamaktadır. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını kamufle etmek amacıyla yürüttüğü propagandaya itibar etmeyiniz."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi israil soykırım
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Dolandırıldı

Dolandırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX