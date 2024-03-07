Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilere daha iyi destek verilmesini savunan insani yardım kuruluşu Refugees Internationalın son raporunun İsrail'in iddialarını çürüttüğü hatırlatıldı.

Raporda, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e soykırım olasılığını önlemek amacıyla Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmasını emreden geçici tedbirlerinin yerine getirilmediğinin ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin de İsrail yetkililerinin "yardım geçişi arttı" iddiasının aksini gösterdiği, şubat ayında teslim edilen ortalama yardım tırı sayısının önceki aya göre yüzde 50 azaldığı aktarıldı.

İsrail'in ayrıca, Kuzey Erez ve El Muntar gibi kritik geçişleri kapalı tutarak Gazze'nin kuzeyine erişimi engellediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM'nin çağrısında, 'önlem alınmazsa Gazze'de kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olacağı' konusunda uyarıda bulunulmuştur. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, 'onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlık nedeniyle sessizce öldüğüne inandıklarını' belirtmiştir. BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, çarşamba günü BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü' ifade etmiştir. BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan son açıklamada, '14 kamyonluk gıda konvoyunun İsrail ordusu tarafından üç saat boyunca Gazze'nin güneydoğusundaki Wadi Gazze kontrol noktasında bekletildiğini, ardından geri çevrildiğini' duyurmuştur. Tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail ordusunun bölgeye yardım girişini engellediğini doğrulamaktadır. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını kamufle etmek amacıyla yürüttüğü propagandaya itibar etmeyiniz."