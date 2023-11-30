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30 Kasım 2023 Perşembe 14:04:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 14:04:00

Deyrizor'da SİHA saldırısı

Kaynak: AA

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Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli teröristlere saldırı düzenlendi. Kaynaklar, saldırıda İran destekli grup üyesi 4 silahlı kişinin öldüğünü ifade etti.

Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde, Irak'tan Suriye'ye giriş yapan, İran destekli terörist gruplara ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Irak üzerinden Elbukemal'a giriş yapan İran destekli terörist gruplara ait bir askeri araç, SİHA ile hedef alındı.

Kaynaklar, saldırıda İran destekli grup üyesi 4 silahlı kişinin öldüğünü ifade etti.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor'da konuşlu İran destekli teröristlere ait noktalar ve araçlar, son dönemde, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen hava araçlarıyla sık sık hedef alınıyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Deyrizor ili İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Beşşar Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

Etiketler : suriye deyrizor siha
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