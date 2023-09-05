VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırklareli'ni sel vurdu: 4 kişi kayıp
Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
Kabine Toplantısı başladı
Türkiye'nin gönüllü doktorları sağlık için seferber oldu
İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
Avustralyalı politikacılar, Assange'ın iade işlemlerinin durdurulması için ABD'ye gidiyor
05 Eylül 2023 Salı 14:58:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 14:58:00

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmalar 10. gününde

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, 10'uncu gününe girdi.

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

    Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, son 24 saatte Deyrizor'un doğu kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, gece saatlerinde Şehil ve Ziyben köylerini tekrar işgal etmek için saldırı başlattı. Arap aşiretlerinin geçen hafta terörden temizlediği köylerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

    Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarılmıştı.

    Örgüt, Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanıyor.

    Haseke ve Münbiç'te de çatışmalar sürüyor

    Haseke'deki çatışmalar, Rasulayn ilçesinin güneyinde bulunan Tel Tavil Tepesi ile Turgi köyleri ekseninde şiddetlenmiş durumda.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeleri sık sık hedef almak için kullandığı Münbiç hattı da Arap aşiretlerinin operasyonlarına sahne oluyor. Cerablus'un güneyindeki çatışmalar cephe hatlarında aralıklarla sürüyor.

    Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

    Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

    Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

    Örgüt, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

    Etiketler : Terör örgütü Deyrizor PKK/YPG Deyrizor Rakka ve Haseke
    Futbolculuktan otelciliğe

    Futbolculuktan otelciliğe
    Yukarıdan lazerle yakıyorlar

    Yukarıdan lazerle yakıyorlar
    Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

    Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
    'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

    'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
    Bir dizi operasyon

    Bir dizi operasyon
    Kumar için takılarımı bozdurdu

    Kumar için takılarımı bozdurdu
    Yüzde 99 orijinalim

    Yüzde 99 orijinalim
    İlk aile pozu

    İlk aile pozu
    David Guetta geliyor

    David Guetta geliyor

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX