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28 Kasım 2023 Salı 13:23:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 13:23:00

Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG birçok noktada çatıştı

Kaynak: AA

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar yaşandı.

Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, Ağustos 2023'ten beri yer yer çatışıyor.

Doğu ve güneydoğu kırsalında gece boyunca 6 noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri, Tayyane, Muheymide, Keşkiyye, Sur, Alman ile Badiyet Rüveyşid köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Muheymide köyündeki çatışmalarda Arap aşiretleri, örgüte ait araç ve konvoyu hedef aldı.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG, Tayyane köyünden bir sivili alıkoydu. Alıkonulan gencin akıbeti bilinmiyor.

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında dün 12 noktada şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Arap aşiretleri son günlerde terör örgütünün sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına vurkaç şeklinde gece baskınlar düzenliyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Etiketler : arap aşiretleri deyrizor pkk ypg
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