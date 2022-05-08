Devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve SUMMA Holding iş birliğinde çekilen belgesel için RTS'den 6 kişilik bir ekip şubat ayında Türkiye'ye gitti.

RTS ekibi, İstanbul, Ankara, Safranbolu ve Karabük'te çekimler gerçekleştirdi, Dakar'da temsilciliği bulunan Türk kurumları ile röportaj yaptı.

Belgesel kapsamında Mısır Çarşısı, Sultanahmet, Ayasofya, Çamlıca Camileri, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapılarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, YEE, Türkiye Maarif Vakfı, Karabük Üniversitesi ve Senegal'in Ankara Büyükelçiliği ziyaret edildi.

RTS ekibi, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile Senegal'in karşılaştığı final maçını da Karabük Üniversitesindeki Senegalli öğrencilerle birlikte izledi ve Senegal'in zaferini öğrencilerle kutladı.