Savaş çıkarsa ilk Londra'yı vururuz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana dört ay geçti. 24 Şubat'ta başlayan işgal devam ederken, Rusya'nın dünyaya savurduğu tehditlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, pazartesi günü askerlerine gönderdiği mesajda Rusya ile savaşmaya hazır olmalarını istedi.

DÜŞMAN GRUBU VURULACAK

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'i ziyaret eden Başbakan Boris Johnson da "Putin, Ukrayna'yı düpedüz bir vahşetle ezmeye çalışırken, bir yıpratma kampanyası uyguladığı için korkarım ki uzun bir savaşa kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Birleşik Krallık ve ortakları, Ukrayna'nın mücadelesinde galip gelmesi için stratejik dayanıklılığa sahip olmasını sağlamalıdır" şeklinde konuşmuştu. Moskova'dan da Kiev'e silah sevkiyatıyla savaşı uzatmaya çalışmakla suçladığı Batı'ya yönelik sert bir tehdit açıklaması geldi. Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de yayına katılan Rus Parlamentosu Savunma Komite Üyesi General Andrew Gurulyov, Kaliningrad üzerinden NATO ülkelerine gözdağı verdi. The Kyiv Independent sitesinde yer alan habere göre; Putin'in yakın çalışma arkadaşlarından olduğu kaydedilen Gurulyov, "İlk hava operasyonu sırasında tüm düşman grubu yok edilecek dedi.

İLK HEDEF İNGİLTERE

Sözlerine devam eden Rus vekil, "Amerikalı veya İngiliz olmaları kimsenin umurunda olmayacak. Kesinlikle Varşova, Paris veya Berlin'den başlamayacağız. İlk vurulan Londra olacak. Kritik öneme sahip bölgeleri yok etme operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın elektrik kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynağı siteleri yok edilecek.

ABD'NİN TAVRI NE OLACAK

Üçüncü aşamada ise, soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini bekliyorum. Onların kenarda nasıl kalacağını merak ediyorum. Kaba bir plan bu ve bazı anları kasıtlı olarak atlıyorum çünkü bunlar televizyonda tartışılmayacak" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA KÖTÜ BİR BARIŞA SÜRÜKLENİYOR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Avrupa'da meydana getirdiği ekonomik sonuçlar nedeniyle, Kiev'in 'yararına olmayan bir barış anlaşması için baskıya maruz kalmasından korktuğunu' söyledi. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'da yoluna devam etmesinin' sonuçlarının uluslararası güvenlik için tehlikeli ve uzun vadeli bir ekonomik felaket olacağını öne sürdü.

KİEV'İN YENİ EFSANESİ 'KEÇİ'

Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü ayını geride bırakırken Zaporizhzhia bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi. İngiliz basınının haberinde, Ukrayna Savunma İstihbaratı, Kinski Rozdory köyünde bir hastaneye konuşlanan Rus birlikleri arasında meydana gelen patlamada 40 askerin yaralandığını söyledi. Kinski Rozdory'deki hastanede konuşlanan Rus askerlerinin güvenlik telleriyle korunduğu sıralarda çevredeki çiftliklerden birinden kaçan bir keçinin, hastaneye girdiği ve oradaki bombaların patlamasına neden olduğu belirtildi.

SEVERODONETSK DÜŞTÜ

Öte yandan Luhansk bölgesinde bulunan Severodonetsk şehri düştü. Belediye Başkanı Oleksandr Striuk, "Şehir Rus ordusu tarafından işgal edildi. Kendi düzenlerini kurmak için, şehre komutan atadılar" dedi.