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07 Eylül 2022 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 16:33:00

Deutsche Bank CEO'su: Alman ekonomisinde resesyon artık kaçınılmaz

Kaynak: AA

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Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, Almanya'nın Çin'e ekonomik bağımlılığını önemli bir risk olarak gördüğünü belirterek, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya'da resesyondan kaçınılamayacağını söyledi.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Frankfurt'ta düzenlenen Handelsblatt bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, Alman ekonomisini yorumlarken Çin'e olan bağımlılık ve yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa'nın "belli ülkelere veya bölgelere fazla bağımlı olmanın" ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendiğini vurgulayan Sewing, Ukrayna'da devam etmekte olan savaş nedeniyle Avrupa'nın kendisini Rusya'dan ham madde ve enerji ithalatına daha az bağımlı hale getirmesinin yeterli olmadığını söyledi.

"ÇİN ALMAN EKONOMİSİNİN TEMEL TAŞI"

Sewing, Almanya'nın Çin'e ekonomik bağımlılığını ise önemli bir risk olarak gördüğünü belirterek, "Bağımlılıklar söz konusu olduğunda, Çin ile nasıl başa çıkacağımız gibi rahatsız edici bir soruyla da yüzleşmek zorundayız." dedi.

Çin'in artan izolasyonu ve ABD ile yükselen gerilimin ülke için önemli bir risk oluşturduğunu vurgulayan Sewing, Çin'in Alman ekonomisinin temel taşı olduğunu hatırlatarak bu ülke ve Rusya'yı karşılaştırma hatasına düşmemek gerektiğinin altını çizdi.

Christian Sewing, "Bu bağımlılığı azaltmak (Çin'e), en az Rus enerjisinden bağımsız olmak kadar köklü bir değişiklik gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"UZUN VADEDE YÜKSEK ENFLASYONA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, çalışan bulmada yaşanan sıkıntı ile birlikte yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya'daki ekonomik durumu kritik olarak tanımlayan Sweing, "Alman ekonomisinde bir resesyon artık önlenemeyecek." dedi.

Sewing, yüksek enflasyonun insanların tasarruflarını eriteceğine değinerek, enflasyonun ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, sosyal etkisinin o kadar büyük olacağını vurguladı.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyona karşı güçlü bir faiz artışını desteklediğini belirterek, "Uzun vadede yüksek enflasyona hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Almanya, ihracatının yüzde 8'ini Çin'e yaparken ithalatın yüzde 12'si Çin'den sağlanıyor.

Dax'ta hisseleri işlem gören Alman şirketlerinin satışlarının 10'da 1'inden fazlası Çin'den geliyor. Aynı zamanda, Alman şirketlerinin Çin'e karşı ham madde bağımlılığı da mevcut.

Etiketler : Deutsche Almanya ihracat
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