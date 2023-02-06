Depremlerde hayatını kaybedenler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yüzlerce Filistinli, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, Türkiye'deki deprem haberlerini sıkı bir şekilde takip ettiği aktarılıyor.
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- Depremlerde hayatını kaybedenler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı