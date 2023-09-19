Depremin 12. gününde Fas'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Arama kurtarma ekiplerinin depremden zarar gören farklı bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra depremzedelere çadır ve yardım malzemelerinin dağıtım işlemi de sürüyor.

Pek çok resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu, depremzedelere yardımların ulaştırılmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan çok sayıda öğrenci, eğitim-öğretimin ikinci gününde de deprem bölgesinde okul olarak hazırlanan çadır sınıflarda yerlerini alırken yaklaşık 6 bin öğrenci Marakeş'te eğitim kurumlarına sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılışı münasebetiyle yaptığı açıklamada, okullarda ilk derslerin, öğrencilere psikolojik destek odaklı faaliyetlere tahsis edildiğini kaydetti.

Ayrıca finansal destek sağlamak adına depremde kısmen veya tamamen hasar gören evlerin kayıt altına alınması çalışmaları da devam ediyor.

Özel ve kamu kuruluşları da zarar gören bölgelere internetin ulaştırılması, güneş enerjisiyle elektriğin sağlanması, destek ve yardım sürecinde koordinasyon için elektronik programlardan yararlanılması gibi depremzedelere yardımcı olacak çözümlerle katkı sağlıyor.