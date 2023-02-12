VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
9 bin 782 madenci deprem bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor
Ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti
Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu
Kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Deprem bölgesine IKBY'den 70 iş makinesi
New York ve New Jersey, Türkiye'deki depremzedeler için tek yürek oldu
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
149. saatte mucize kurtuluş! Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti
Bakanlıktan Hatay İl Müdürlüğü binasıyla ilgili açıklama
Tunus'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için SMS'li kampanya
Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
"Konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladık"
Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık bebek 140 saat sonra kurtarıldı
Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı
"Tarif edilemeyecek bir acı"
Şirin Payzın'ın sığınmacı yorumu Halk TV'yi zora soktu... "Bunları paylaşmamız mümkün değil"
Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
Afet bölgesinde CHP skandalı... İlçe başkanı yardım malzemelerine el koydu
Evraklar yok ediliyor iddialarına yalanlama... "Tamamen asılsız ve gerçek dışıdır"
Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı... "Çalışmalara büyük zararlar verdi"
12 Şubat 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 10:00:00

Deprem bölgesine IKBY'den 70 iş makinesi

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde kullanılmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70 iş makinesi gönderildi.

Türkiye'ye deprem nedeniyle yurt dışından destek ve yardımlar sürüyor.

Barzani Yardım Vakfınca gönderilen 70 iş makinesi depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı.

İş makinelerini ve yardım malzemelerini taşıyan konvoyun gece Adıyaman'a ulaşması planlanıyor.

Vakfın Avrupa Temsilcisi Avat Mustafa, Türkiye'ye Barzani'nin geçmiş olsun dileklerini getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Mustafa, "Türkiye'nin yanındayız ne gerekiyorsa onu yapacağız. Desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Yardım için iş makinelerimizi getirdik." dedi.

Barzani Vakfının Şanlıurfa'da işbirliği yaptığı Miran İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Şeyhnebi ise "Depremden 9 saat sonra ekiplerimiz Türkiye'ye giriş yaptı. 40 araçlık ekip ilk etapta geldi. Şu an ise 70 iş makinesini taşıyan konvoy Türkiye'ye girmiş durumda. Adıyaman'da çalışmalara başlayacağız. Bu acıyı paylaşmak bizleri birleştiriyor. Irak halkı da gelişmeleri yakından takip ediyor." diye konuştu.

Iraklı iş adamı Mustafa Kılıçaslan ise büyük bir yardım ekibiyle Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Her türlü yardım malzemesini getirdik. Buraya, Türkiye'deki doğal afetin acılarını paylaşmaya, onlara destek olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : asrın felaketi deprem deprem bölgesi ırak kürt bölgesel yönetimi ikby iş makinesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX