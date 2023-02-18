Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Hasene ekibi Köln'e geri döndü

Genel merkezi Köln'de olan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı yardım kuruluşu Hasene, depremin ilk gününden itibaren bölgede katıldığı yardım çalışmalarına, 200 kişilik doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık görevlisi ve özel eğitimli 50 kişilik kurtarma ekibi göndererek destek olmuştu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ekibin 5 kişilik Köln grubu, geri döndüğü Köln-Bonn Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

11 gün boyunca Kahramanmaraş ve Hatay'da görev alan kurtarma ekibini IGMG yetkilileri karşıladı.

DİTİB YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR



Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), deprem bölgesine hayırseverlerin ve iş insanlarının katkılarıyla ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DİTİB ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasına yapılan nakdi yardım miktarının 25 milyon avroya ulaştığı belirtildi.

DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"DİTİB'e bağlı derneklerimizin verdikleri bilgilere göre 25 milyon avro toplanmıştır. Toplanan bu miktarlardan derneklerimiz tarafından hesabımıza aktarılan 20 milyon avro Türkiye Diyanet Vakfının deprem hesabına havale edilmiştir. Bununla birlikte 15 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına Almanya'daki bağışçılarımız adına da 1 milyon avro bağışta bulunulmuştur. Geri kalan 4 milyon avro ise eyalet birliklerimiz tarafından derneklerimizde toplandığı, veri tabanımızda kayıtlı fakat henüz DİTİB'in ilgili deprem yardım hesabına ulaşmamış olan meblağdır. Dolaylısıyla elimizde beklettiğimiz herhangi bir meblağ olmamakla birlikte, derneklerimizden hesabımıza gelen meblağlar depremzede kardeşlerimizin yaralarının sarılması için bekletilmeden vakfımızın yardım hesabına yani Türkiye'ye aktarılmaktadır. Bağışların her bir kuruşunu depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyoruz."

Kuzey, "DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi'nin organizesinde 82 tır ve 12 kargo uçağı ile şimdiye kadar 6 bin 320 jeneratör, 500 tuvalet kabini, 382 portatif yatak, 21 bin 132 cenaze torbası, 9 bin 14 uyku tulumu, 13 bin 292 battaniye ve 500 kampetten oluşan 52 bin 949 parça yardım kolisi göndererek bölgeye ulaştırdık. Bununla birlikte Türkiye'de 3 mobil mutfak yaptırarak, vakfımız aracılığıyla acil ihtiyaç olan bölgelere gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz." dedi.

Depremzedelere yönelik projelerinin aralıksız devam ettiğini belirten Kuzey, afet bölgesinde soğuk kış şartlarında özellikle çocuklar etkilenmesin diye hedeflerinin 10 bin konteyner konuttan oluşan yerleşim merkezi kurmak olduğunu ve bunun için çalışma başlattıklarını söyledi.