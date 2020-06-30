Türkiye'den askeri ziyaret! Deniz Kuvvetleri Komutanımız Libya'da

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30 Haziran 2020 Salı 17:35:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 17:49:00

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal Libya'da

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal mevkidaşı ile görüşmek üzere Libya'ya gitti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türk askerinin desteği ile darbeci Halife Hafter milislerinden arınan Trablus'a gitti. Özbal, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) askeri yetkilileri ile görüşmelerde bulundu.

Oramiral Özbal resmi ziyaret ve temaslarını Trablus'ta bulunan Busetta (Ebu Sitte) Deniz Üssü'nde gerçekleştirdi. Görüşmelerde Libya'daki son duruma ilişkin bilgiler alındı.

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