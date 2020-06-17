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17 Haziran 2020 Çarşamba 20:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 20:08:00

Darbeci Hafter'in Trablus'taki tahribatı gözler önüne serildi

Kaynak: AA

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Darbeci Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'a saldırıları sonrası sivil yerleşim yerleri adeta harabeye döndü. Hafter milislerinin yol açtığı büyük yıkım havadan görüntülendi.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinin havadan çekilen görüntülerinde, bölgenin büyük tahribata uğradığı görüldü.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin paylaştığı görüntülerde, başkentin güneyindeki sivil yerleşm yerlerinin ve idari binaların büyük yıkım yaşadığı gözler önüne serildi.

Dükkanlar ve depoların savaş nedeniyle ağır biçimde tahrip olduğu görüntülere yansırken, hurdaya dönmüş bir tank dikkati çekti.

Çatışmalar sonucunda bazı evlerin ön cephelerinin tamamen yıkıldığı kayıtlarda yer aldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, emrindeki milislere başkent Trablus'u ele geçirme talimatı vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerine karşı son dönemde başarılar kaydeden Libya ordusu, 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını milislerden arındırmıştı.

Hafter milisleri ve beraberindeki paralı askerlerin bölgeden çekilirken çok sayıda patlayıcı ve mayın tuzakladığı anlaşılmıştı. Milislerin bölgeden çekilmesiyle, başkentin güneyinde yaşanan yıkımın boyutu da ortaya çıkmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bomba ve mayın imha ekipleri Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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