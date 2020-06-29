  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8570
  • Euro
    7,6980
  • Altın
    390,5450
İstanbul
16 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Darbeci Hafter'in katliamları ortaya çıkıyor! Libya'da 9 ceset daha bulundu
Mısır'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Düzce'de faciadan dönüldü... Erzurum'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü alev aldı
Fatih Terim'den maç sonrası flaş açıklama
Şanlıurfa'da 34 noktadaki karantina sona ererken 55 yeni nokta ise karantinaya alındı
Fransa'da Macron yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Darbeci Hafter'e büyük darbe! Paralı askerleri yakalandı
Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan flaş deprem açıklaması: Çok şükür mal ve can kaybımız yok
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
AFAD, Marmaris depreminin ne kadar sürdüğünü açıkladı!
Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Savaşın ayak sesleri... Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Bakan Koca 28 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - Son Dakika ÖSYM sayfası linki
Muğla Marmaris'te korkutan deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi! Son depremler...
Skandal karar! Kız arkadaşını darp eden şahıs serbest bırakıldı
Youtuber Görkem Varlık'ın YKS oyunu tutmadı
Kozmik dairenin üyesi FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı
Diyarbakır Valiliği köpekle işkence iddiasını yalanladı
ABD'den koronavirüs itirafı! Yeniden yükselişe geçti
Herkes 7 yaşındaki İkra Nur'u arıyor
Almanya'dan Türkiye'ye turist oyunu! Bodrum'a gelen turistler ortaya çıkardı
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Başarıyla tamamlandı
11 farklı suçtan aranan zanlı İzmir Kemalpaşa'da yakalanarak tutuklandı
29 Haziran 2020 Pazartesi 01:27:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 01:27:00

Darbeci Hafter'in katliamları ortaya çıkıyor! Libya'da 9 ceset daha bulundu

ABONE OL

Darbeci Hafter'e bağlı milislerin Libya'nın Terhune bölgesindeki toplu mezarlarında yapılan kazı çalışmalarında 9 ceset daha bulundu. Toplam ulaşılan ceset sayısının 19'a yükseldi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde toplu mezarlardaki kazı çalışmalarında bugün 9 cesede ulaşıldı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Başkanı Kemal es-Sivi, yaptığı yazılı açıklamada, Terhune'deki toplu mezar kazı çalışmalarında bugün 9 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, kentteki kazı çalışmalarında toplam ulaşılan ceset sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislere karşı elde ettiği üst üste başarılar sonucunda 5 Haziran 2020'de Terhune vilayetini geri almıştı.

Terhune'de insan hakları ihlalleriyle itham edilen Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat" birlikleri, kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Libya ordusunun Trablus'un güneyindeki Terhune'yi Hafter milislerinden kurtardığı gün, kentteki merkez hastanesinde 106, hastaneye ait bir konteynerde de 26 ceset bulunduğu bildirilmişti.

Ordu, 10 Haziran'da da Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde, çok sayıda cesedin bulunduğu başka bir konteynerin görüntülerini paylaşmıştı. Kurbanlar arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedilmişti.

Ayrıca, adli tıp ekipleri 8 Haziran'da Terhune'nin güneyinde yer alan El-Avate bölgesindeki bir su kuyusundan 5 ceset çıkarmıştı. İlk belirlemelere göre cesetlerde infaz ve işkence izlerine rastlandığı aktarılmıştı.

BM nezdinde meşru Libya hükümeti, bu süreçte BM ve insan hakları örgütlerine defalarca çağrı yaparak, toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma talep etmişti.

Libya Başbakanı Serrac, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Hafter milislerinin işlediği suçların araştırılması için ekip gönderme çağrısında bulunmuştu.

Gönderilecek ekibe gerekli desteğin sunulacağı sözünü veren Serrac, yapılanların cezasız kalmasının, "Hafter milislerini, Ruanda ve Bosna-Hersek'teki soykırım ve Nazilerin işlediği suçlardan bu yana benzeri görülmemiş suçlar işlemeye teşvik ettiğini" belirtmişti.

Libya'daki toplu mezarlar konusunda derin endişe duyduğunu dile getiren UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'daki soruşturmayı genişletmekten çekinmeyeceğini açıklayarak, "Libya'da çocuk, kadın ve erkeklerin gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" demişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER