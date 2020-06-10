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10 Haziran 2020 Çarşamba 21:35:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 21:35:00

Darbeci Hafter'den temizlenen bölgede şok görüntü! Bir konteynır dolusu ceset bulundu

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Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlediği Kasr Bin Gaşir bölgesinde bir konteynerin içinde çok sayıda ceset buldu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin Hafter milislerinden kurtardığı, başkent Trablus'un 27 kilometre güneyindeki Kasr Bin Gaşir kentinde, bir konteynerin içinde yanmış halde çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, olaya dair görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, görüntülerin, "Hafter'e bağlı terörist milislerin sürekli işlediği savaş suçlarının vahşetini vurguladığı" ifade edildi.

Açıklamada, konteynerdeki ölü sayısı ve olayın ayrıntıları hakkında başka bilgi verilmedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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