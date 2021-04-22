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22 Nisan 2021 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 15:08:00

Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!

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Libya Mutabakat Hükümeti'ne karşı mağlubiyet yaşayan ülkenin doğusunda varlığını sürdürmeye çalışan darbeci Hafter'in, yaptığı açıklamalarla çevresindekileri akıl sağlığı konusunda şüpheye düşürdüğü ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde yaralanan milisler ve hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle bir toplantı yapan Hafter, 7 milyon nüfusa sahip Libya'da, 12 milyon kişinin barınacağı 3 şehir inşa edeceği vaadinde bulundu.

"LİBYA NÜFUSUNUN İKİ KATI BÜYÜKLÜKTE 3 ŞEHİR KURACAK"

Hafter'in Libya nüfusunun yaklaşık 2 katı büyüklükte 3 şehri bir seçim vaadi olarak açıkladığı belirtildi. Hafter'in akıl dışı açıklamalarının son dönemde sık tekrarlandığı değerlendirmesi yapan güvenilir kaynaklar, taraftarlarının da vaadlerinin tutarsız olduğunun farkına olduğunu belirtti. Öte yandan, Libya Yüksek Devlet Konseyi üyesi Abdurrahman Shater'in de, Hafter'in yaşlılık belirtileri göstermesi nedeniyle emekliliğe sevk edilmesinin istendiği iddialarını dile getirdiği öğrenildi. 7 milyon nüfusa sahip Libya'da 12 milyon kişiye yeni bir şehirler kurma vaadinin bu durumun açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Hafter'in insani projelerle hem halkın hem de ağır kayıplar veren milislerinin gönlünü alma çabasında olduğu değerlendirmesi yapan kaynaklar, bu şekilde bölgede yitirdiği desteği yeniden kazanma çabasında olduğu yorumu yaptı.

Etiketler : darbeci hafter libya vaat
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