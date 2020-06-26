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26 Haziran 2020 Cuma 16:38:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 16:38:00

"Darbeci Hafter için sonun başlangıcıydı"

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Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Giryan kentinin geçen yıl ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerden kurtarılmasının "Hafter için sonun başlangıcı" olduğunu belirtti.

Nemruş, başkent Trablus'un 100 kilometre güneyinde bulunan Giryan kentinin kurtarılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Giryan halkına "şehirlerinin Hafter çetelerinin elinde kalmasını reddettikleri için" teşekkür etti.

"Giryan'ın kurtarılması darbeci general Halife Hafter için gerçek anlamda sonun ve askeri çöküşün başlangıcıydı." cümlesini kullanan Nemruş, bu durumun Hafter'e destek veren devletlerin kirli yüzünü ortaya çıkardığını ve bir savaş suçlusu üzerine bahse girmeler için kayıp olduğunu ifade etti.

Nemruş, Giryan'ın kurtarılmasının Trablus'u ve ülkenin batısındaki diğer şehirleri savunmak için yürütülen savaşta "stratejik bir dönemeç" olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine bağlı ordu, 26 Haziran 2019'da, Hafter milislerinin Trablus'a düzenlediği saldırılarda yönetim merkezi olarak kullandığı stratejik öneme sahip Giryan'da kontrolü sağlamıştı.

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