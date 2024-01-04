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Danimarka'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı: "Lübnan'daki durum öngörülemez"
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04 Ocak 2024 Perşembe 19:20:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 19:20:00

Danimarka'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı: "Lübnan'daki durum öngörülemez"

Kaynak: AA

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Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki durumun öngörülemez olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarına, "Lübnan'a seyahat etmeyin." uyarısında bulundu.

Danimarka, bölgedeki güvenlik durumun "öngörülemez" olması nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "(Lübnan'daki) Durum öngörülemez ve kısa sürede değişebilir. Ticari uçaklarla ülke dışına seyahat etmek hala mümkün ancak bu durum hızla değişebilir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın olası kriz durumunda Lübnan'daki Danimarkalılara yardım sağlama durumunun sınırlı olabileceği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara, "Lübnan'a seyahat etmeyin." uyarısında bulunuldu.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı olarak çatışmalar ve saldırılar yaşanıyor.

Çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Etiketler : Lübnan Durumu Seyahat Uyarısı Dışişleri Uyarıları
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