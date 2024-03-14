Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik geliyor

Danirmarka NATO hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki beş yıl içinde savunma bütçesini yaklaşık 6 milyar dolar artırmak istiyor.

Başbakan Metter Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz" dedi.

Avrupa'daki gerilimler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden bu yana arttı.

Çarşamba günü reformları açıklayan Frederiksen, hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitliği" sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bu arada Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik, savunma sorunlarının çözülmesine, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerimizin personellendirilmesine katkıda bulunmalıdır." dedi.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.