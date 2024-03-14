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14 Mart 2024 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 08:49:00

Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik geliyor

Kaynak: BBC

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Danimarka, zorunlu askerlik hizmetini ilk kez kadınları da kapsayacak şekilde genişletme ve standart hizmet süresini artırma planlarını duyurdu.

Danirmarka NATO hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki beş yıl içinde savunma bütçesini yaklaşık 6 milyar dolar artırmak istiyor.

Başbakan Metter Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz" dedi.

Avrupa'daki gerilimler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden bu yana arttı.

Çarşamba günü reformları açıklayan Frederiksen, hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitliği" sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bu arada Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü zorunlu askerlik, savunma sorunlarının çözülmesine, ulusal seferberliğe ve silahlı kuvvetlerimizin personellendirilmesine katkıda bulunmalıdır." dedi.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.

Etiketler : danimarka nato kadın zorunlu askerlik
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