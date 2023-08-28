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Danimarka kutsal kitaplara saldırıları "yasal düzenlemeyle" engellemeye hazırlanıyor
28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:45:00

Danimarka kutsal kitaplara saldırıları "yasal düzenlemeyle" engellemeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Danimarka, son dönemde hemen hemen her gün Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonların ardından yasal düzenlemeyle kutsal kitaplara saldırıları engellemeye hazırlanıyor.

Danimarka hükümeti, 25 Ağustos'ta meclise Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifi sunacağını açıkladı.

Tasarıda Danimarka Ceza Kanunu'nun 110. maddesine "Kişinin, alenen veya daha geniş bir çevreye yayma amacıyla dini öneme sahip bir nesneye uygunsuz davranıştan suçlu bulunacağını" belirten 2. paragrafın eklenmesi önerilecek.

DİNİ KİTAPLARA KARŞI AŞAĞILAYICI MUAMELE SUÇ TEŞKİL EDECEK

Belirli bir inanç geleneğinde kutsal kabul edilen ve dini öğretilerin yer aldığı yazılar, kutsal kitaplar ve benzerleri, "dini öneme sahip nesne" olarak değerlendirilecek.

Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Vedalar (Hinduizmin kutsal metinleri), dini öneme sahip nesneler arasında yer alacak ancak dini önem atfedilebilecek olsa da kıyafetler, bu kapsama girmeyecek.

"Dini öneme sahip nesneye karşı aşağılayıcı muamele" suçu, para cezası veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

POLİS, DİNİ NESNELERE KARŞI İHLALE MÜDAHALE EDEBİLECEK

Yakmayı, kirletmeyi, üzerine basmayı, tekmelemeyi, yırtmayı, bıçakla kesmeyi veya benzeri yollarla yok etmeyi içeren eylemler, "dini nesneye karşı uygunsuz davranış" sayılacak.

Çizim, resim, model veya benzeri yöntemlerle dini öneme sahip nesnelerin tasvirleri, çoğaltılması veya taklit edilmesi suç oluşturmayacak.

Ayrıca aşağılayıcı veya küçük düşürücü görülebilecek şekilde yapılmadığı sürece kutsal kitabın umumi çöp kutusuna atılması, yasanın ihlali olarak değerlendirilmeyecek.

Polis, "dini öneme sahip nesnelere karşı ihlal" suçunun işlendiği veya işleneceğinin farkına varması halinde kurallara uygun müdahale edebilecek ve suç faaliyetine son verebilecek.

Uygunsuz muamelenin, "kamuya açık veya daha geniş alana yaymak amacıyla" gerçekleşmesi şartı aranacak.

Buna göre uygunsuz muamele, kamuya açık meydanda yapılırsa ve internet üzerinden paylaşılırsa suç teşkil edecek. Kapalı ortamda gerçekleşen eylemler ise genel olarak hükmün kapsamına girmeyecek.

Çok sayıda takipçisi ve bağlantısı bulunan sosyal medya hesaplarından dini öneme sahip nesneye karşı uygunsuz paylaşımlar, canlı yayın veya diğer şekildeki eylemler, daha geniş alana yaymak amacıyla gerçekleştirilmiş sayılacak ve suç kapsamına girecek.

KANUN TEKLİFİNİN EYLÜLDE MECLİSE GELMESİ BEKLENİYOR

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 25 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını açıklamıştı.

Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının "nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek" olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan kanunla birleştirileceğini duyurmuştu.

Düzenlemeyle hem kutsal kitapların yakılmasını hem de dini değerlere yönelik uygunsuz davranışları yasaklayacaklarını anlatan Hummelgaard, "Bu yasa, kamusal alanda Kur'an-ı Kerim ve İncil yakanları cezalandıracak. Bu kanun yalnızca kamusal alanlarda ya da daha geniş bir çevreye yayılması amacıyla yapılan eylemleri hedef alacak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu teklifin 179 sandalyeli meclise eylülde gelmesi ve istişarelerin ardından ekimde oylanması bekleniyor.

Etiketler : danimarka kutsal kitap saldırı provokasyon
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