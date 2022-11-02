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02 Kasım 2022 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 15:10:00

Danimarka Başbakanı istifa etti

Kaynak: AA

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Danimarka'da genel seçimlerin galibi olan Başbakan Mette Frederiksen, istifasını Kraliçe'ye sunduğunu ve geniş katılımlı bir hükümet kurmak üzere çalışmalara başlayacağını söyledi.

Danimarka'da dün yapılan genel seçimleri kıl payı kazanan Başbakan Mette Frederiksen'in Sosyal Demokratlar Partisi parlamentoda oyların yüzde 27.5'ini kazanarak en yüksek oyu alan parti oldu. İlk sonuçlara göre seçimin galibi olan Frederiksen, istifasını Kraliçe'ye sunduğunu ve merkeze dayalı geniş katılımlı bir hükümet kurmak üzere çalışmalara başlayacağını söyledi.

Frederiksen'i destekleyen sol görüşlü kırmızı blokta 14 siyasi parti, parlamentodaki 179 sandalye için yarıştığı seçimlerde 87 sandalyeye ulaştı. Danimarka medyası, oy sayma işleminin devam ettiği Grönland'dan 2 ve Faroe Adaları'ndan 1 sandalyenin eklenmesiyle sol bloğun 90 sandalye ile çoğunluğu elde ettiğini belirtti. Jakob Ellemann-Jensen liderliğindeki sağ görüşlü mavi blok ise parlamentoda en büyük ikinci grup oldu.

Etiketler : Danimarka Mette Frederiksen İSTİFA
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