Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin son günlerde yaşananları 'darbe girişimi' olarak tanımlayarak, 'Kazakistan darbe girişimini atlattı' dedi.

Barışçıl gösteri yapanlara asla ateş açmadıklarını kaydeden ve olayları çığrından çıkaran provokatörleri hedef alan Tokayev, "Teröristlerin temel amacı anayasal düzeni baltalamak, iktidarı ele geçirmek ve darbe yapmaktı" diye konuştu.

Haber 7'de yer alan habere göre Tokayev ayrıca, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söyledi.

8 BİNE YAKIN KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolar sonucunda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığını duyurdu.

KAZAKİSTAN'DA SOKAKLAR NEDEN KARIŞTI?

Kazakistan'da Ocak 2022'in başında akaryakıt fiyatlarındaki zamma karşı başlatılan protestolar, zam kararlarının geri çekilmesine rağmen durmamış ve polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bu kapsamda Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemiş ve ülkeye Rusya öncülüğünde yaklaşık 2 bin 500 barış gücü gelmişti.

Barış gücünün ülkeye gelmesi ve Tokayev'in orduya "uyarmadan ateş açın" emrini vermesiyle çoğu ilde eylemler bastırıldı. Ancak Almatı'da gösteriler ve çatışmalar zaman zaman şiddetlenerek devam ediyor.

Kazak yöneticiler yaptıkları açıklamalarda defalarca, barışçıl olarak başlayan gösterilerin zamanla ülkeyi karıştırmaya yöneldiğini belirtti.