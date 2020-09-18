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18 Eylül 2020 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 21:55:00

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın 'yol ayrımında' olduğunu söyledi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Lübnan'ın kalkınma ile krizler arasında bir yol ayrımında olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, internet üzerinden düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Lübnan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma arzusu ile ekonomik, mali, nakdi ve sosyal krizler arasında önemli bir yol ayrımında duruyor." dedi.

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumdan ve BM'den daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Avn, şunları söyledi:

"Dünyamız tüm ülkelere yansımaları olan büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Lübnan'a ise bundan, Suriye'de 10 yıldır devam eden yerinden edilme krizinden tutun da, onlarca yıllık yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik, mali ve parasal krize kadar büyük bir pay düştü. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelemizin ortasında, Lübnan, başkentin kalbini vuran, büyük can ve mal kayıplarına neden olan Beyrut Limanı'nın patlamasıyla bir travma daha yaşadı."

Avn, patlamanın sadece ekonomik etkisinin olmayacağını, ayrıca yoksulluk oranını da arttıracağını kaydetti.

Patlama sebebiyle hasar gören yaklaşık 200 bin konutun onarıma ihtiyacı olduğunu, bazı konutların tamamen yıkıldığını bu sebeple de yaklaşık 300 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Avn, Lübnan ekonomisi için hayati önemi haiz Beyrut Limanı'nın yeniden inşa edilmesi, sağlık, eğitim, gıda, inşaat ve turizm gibi tüm sektörlerin gördüğü zararın giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

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