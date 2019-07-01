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01 Temmuz 2019 12:12 | Pazartesi

Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü

"Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz"

Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin onuruna verdiği öğle yemeğine de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palace Hotel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Toşihiro Nikai'ye teşekkür etti. 

Bugün son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz." dedi. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü

Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, "Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılını Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini anımsatarak, "Sene boyunca düzenleyeceğimiz programlarla Türkiye'nin zengin kültürel birikimini Japon dostlarımıza yakından tanıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. 

"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" adlı Topkapı Sarayı sergisinin Tokyo'da çok yoğun bir ilgiyle karşılandığını öğrendiğini dile getiren Erdoğan, 170 bin Japon sanatseverin bu sergiyi ziyaret etmesinin Türk kültürüne yönelik merakın bir göstergesi olduğunu söyledi. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofukuji Tapınağı'nda açılan Ara Güler Sergisi'nin de aynı ilgiyi doğuracağına inandığını söyledi.

Asya'nın doğu ve batı ucunda yer alan Türkiye ve Japonya'nın birbirinden öğreneceği pek çok şey bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Bizler her ne kadar farklı dilleri konuşsak, birbirimize binlerce kilometre uzakta olsak da kültürel noktada pek çok ortak yanımız var. Aile bağlarına verilen önem, saygı, çalışkanlık, cesaret, mücadele, disiplin paylaştığımız bu ortak değerlerin başında geliyor." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. 

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi kabul etti 

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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