''Çok sayıda İsrail askerini öldürdük'' diyerek duyurdular

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.