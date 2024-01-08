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08 Ocak 2024 Pazartesi 00:08:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 00:08:00

''Çok sayıda İsrail askerini öldürdük'' diyerek duyurdular

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışma bölgelerinde çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.

Etiketler : Gazze çatışma Hamas İsrail İzzeddin el-Kassam
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