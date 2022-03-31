VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Varank: Reformlar yapmaya devam ediyoruz
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İntifada senaryosunun gündeme geldiği İsrail'de, güvenlik güçlerini zor günler bekliyor
Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak
Türk dünyasındaki Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadı
Yazlık diziyle döndü
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Düğün hazırlıkları başladı
Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı
Üniversitede 'ücretsiz butik'
WhatsApp'a 37 yeni emoji!
Mani Yolu'nda hasret dile geliyor
Okulun 161. öğrencisi uykucu
Cami 8 defa soyuldu, imam bunalıma girdi
Başkan Erdoğan talimat verdi
Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü!
"Rolümüzü Türkiye'ye kaptırdık"
Komşudan Türkiye itirafı: Ege Yunan gölü değil
Jandarma Genel Komutanlığı: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Başkan Erdoğan müjdenin ipucunu verdi!
FETÖ üyelerine para dağıtan ABD'li yakayı ele verdi
31 Mart 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 16:30:00

Fransız basınından ülkenin arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı yorumu: Rolümüzü Türkiye'ye kaptırdık

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransız merkezli Contrepoints dergisinde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Fransa'nın arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı değerlendirmesi yer aldı.

Fransız merkezli Contrepoints dergisinde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Fransa'nın arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı değerlendirmesi yer aldı.

Çevrim içi dergide yayımlanan yazıda, Moskova-Kiev arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin çatışmaya diplomatik kanallar kullanılarak çözüm bulunmaya çalışıldığını göstermesi açısından sevindirici olduğu belirtilirken, "Bununla birlikte, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybettiğine üzülebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Coğrafi konumunun Türkiye'ye Avrasya'da önemli bir rol imkanı verdiği, bunun Rusya ve ABD tarafından göz ardı edilmediğine dikkat çekilen yazıda, bu sayede Ankara'nın bölgesel gücünü artırmak için iki tarafın da desteğine sahip olacağı girişimlerde bulunduğu belirtildi.

- TÜRKİYE NATO YA DA RUSYA İLE KENDİSİNİ SINIRLAMAK İSTEMİYOR

Yazıda, Türkiye'nin bölgesel konumu itibarıyla kendisini NATO ya da Rusya ile sınırlamak istemediğine işaret edilerek, Türkiye'nin turizm ve hidrokarbon alanında Rusya ile güçlü ekonomik bağları olduğu hatırlatıldı.

Diğer yandan Türkiye'nin Ukrayna ile de oldukça yakın ilişkiler içinde bulunduğu, çatışmalardan önce Ukrayna'ya Bayraktar silahlı insansız hava araçları satıldığı anımsatılan yazıda, bu konumun Ankara'ya nüfuz ve her zamankinden daha fazla siyasi, ekonomik ve medeniyetlerin kesiştiği bir nokta olmasını sağladığı vurgulandı.

Yazıda, şu değerlendirmeler ye aldı:

"Bu, Türkiye tarafının Ukrayna ve Rusya'nın güvenini korumasına olanak sağladı, hatta çatışmaların başlamasından birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türkiye'nin müzakere yeri olarak seçilmesi sürpriz olmadı.

Türkiye'nin arabuluculuk örneği, hem NATO üyesi olup hem de Ukrayna ve Rusya gibi savaşan iki ülkeyle güçlü ilişkilere sahip olunabileceğini gösterdi. Aslında bu aracı konumda uzun süre Fransa bulunuyordu."

- FRANSA'NIN DIŞ POLİTİKADA TARAFSIZLIĞI ZAYIFLIYOR

Fransa'nın dışişleri seviyesinde uzun süre incelikli bir politika yürüttüğü ve bu sayede Avrupa ve ötesinde belli bir nüfuza sahip olduğu aktarılan yazıda, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminden bu yana zayıflayan bu politikanın yerini ABD'ye yakın konumlandıran bir politikaya bıraktığı ifade edildi.

Yazıda, artık kamuoyunun NATO yanlılığı ve Rusya yanlılığı arasında bölündüğü, bunun da Fransa'nın masaya aracılık konumunda dönmesini engellediğine işaret edilen yazıda, bir zamanlar Fransa ve liberal demokrasilere ait diplomatik konumun Türkiye'ye kaptırılmasının Avrupa için trajik olduğu vurgulandı.

Etiketler : Ukrayna-Rusya müzakereleri FRANSA TÜRKİYE NATO
Samsak Döveci rekor kırdı

Samsak Döveci rekor kırdı
TikTok konseri verecek

TikTok konseri verecek
Gülben şıklığı

Gülben şıklığı
Eşimle klipte oynamam

Eşimle klipte oynamam
Epilepsi kampanyasının gönüllü elçisi

Epilepsi kampanyasının gönüllü elçisi
Boşanma sonrası arabasını sattı

Boşanma sonrası arabasını sattı
Tekin arkadaşlık

Tekin arkadaşlık
Yeni single

Yeni single
Ben bir markayım

Ben bir markayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER