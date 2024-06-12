"Çok güzel ama liberal"
Kaynak: Güneş Gazetesi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift hakkında "Çok güzel buluyorum ama liberal olduğunu düşünüyorum." dedi.
Donald Trump şimdi de Taylor Swift'e laf attı.
Yeniden ABD başkanı olması beklenen Trump ünlü yıldız için "çok güzel" dedi.
Peki Taylor Swift, Trump hakkında ne düşünüyor?
Bu sorunun cevabı da yine Trump'tan gelmiş.
Eski ABD Başkanı "Taylor Swift bence çok güzel, çok güzel, onu çok güzel buluyorum ama onun liberal olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de muhtemelen beni sevmiyor. Ama çok güzel aslında alışılmadık derecede güzel" demiş.