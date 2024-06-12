"Çok güzel ama liberal"

"Çok güzel ama liberal"

Donald Trump şimdi de Taylor Swift'e laf attı.

Yeniden ABD başkanı olması beklenen Trump ünlü yıldız için "çok güzel" dedi.

Peki Taylor Swift, Trump hakkında ne düşünüyor?

Bu sorunun cevabı da yine Trump'tan gelmiş.

Eski ABD Başkanı "Taylor Swift bence çok güzel, çok güzel, onu çok güzel buluyorum ama onun liberal olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de muhtemelen beni sevmiyor. Ama çok güzel aslında alışılmadık derecede güzel" demiş.