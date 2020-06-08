  • BIST
    109637
  • Dolar
    6,7909
  • Euro
    7,6699
  • Altın
    370,8380
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekvador ve Guatemala'da KOVID-19'dan ölümler artıyor
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
ABD'de Demokratlar'dan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı
Libya ordusu: Sirte'nin kurtarılması an meselesi
Başkan Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor
CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
Adalet Bakanı Gül: Seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının gerekli olduğunu düşünü ...
'Yassıada mahkemesi kararlarına yönelik düzenleme darbeye karşı tavır ortaya koyulması bakımından ön ...
Van'da sivil servis aracına terör saldırısı
Başkan Erdoğan: Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum
Dünya Sağlık Örgütü'nden ırkçılık ve ayırımcılığa karşı küresel protestolara destek
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi
Suudi Arabistan petrol üretiminde gönüllü kesintiye gitmeyecek
BM Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek
Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı!
İsrail, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi
Stoltenberg: NATO'yu daha siyasi kullanmalıyız
Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 457 zanlı yakalandı
İsrail yeni vakalardaki artış nedeniyle Kovid-19 önlemlerini gevşetmeyi durdurdu
08 Haziran 2020 Pazartesi 22:39:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 22:48:00

CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de CNN televizyonu için yapılan bir ankette Başkan Trump'a destek bir önceki aya göre 7 puan geriledi.

SSRS Araştırma Şirketi tarafından CNN televizyonu için 2-5 Haziran'da 1259 kişi ile yapılan ankette Donald Trump'ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 38 ve beğenmeyenlerin oranı yüzde 57 olarak açıklanırken kalan yüzde 5 fikir belirtmedi.

Aynı şirketin mayısta yaptığı anketlerde Trump'a destek oranı yüzde 45 düzeyindeydi.

Ankette katılımcıların yüzde 31'i Trump'ın ırkçılık konusunu ele alış biçimini beğendiğini belirtirken, beğenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 63 oldu.

BİDEN ARAYI AÇIYOR

Diğer taraftan, bugün seçim yapılsa kimi tercih edecekleri sorulan katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı destekleyeceğini söyledi. Trump'ın Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 55 olarak açıklandı.

Mayısta yapılan ankette Biden'a destek yüzde 51 ve Trump'a destek yüzde 46 düzeyindeydi.

Trump'a desteğin düşmesinde siyahi Amerikalı George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Trump'ın askeri güç kullanma tehdidinin etkili olduğu ifade ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER