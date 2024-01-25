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25 Ocak 2024 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 13:00:00

CNN: Washington ve Bağdat, yakında Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğini görüşecek

Kaynak: AA

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ABD'li yayın kuruluşu CNN, Washington ve Bağdat yönetimlerinin, Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere "yakında" başlayacağını iddia etti.

CNN, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki ülke yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun bir sonraki aşamasını ele alacağını bildirdi.

Habere göre, yakında başlayacak söz konusu görüşmelerin bir bölümünün, Irak'taki ABD askeri varlığının sona erdirilmesinin fizibilitesinin ve zamanlamasının belirlenmesine odaklanması bekleniyor.

CNN'e konuşan kaynaklar, "ABD, DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki koşullara dayalı bir takvimi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelere, ABD tarafında askeri yetkililerin yanı sıra diplomatlar da katılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin, Irak'ta hükümetin daveti üzerine bulunduğunu işaret ederek "Irak'a bir ortak olarak değer veriyoruz. Onlarla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şu anda Irak hükümetinin Savunma Bakanlığı güçlerinin ayrılmasına yönelik resmi bir talebinden haberdar değilim." diye konuşmuştu.

IRAK PARLAMENTOSU'NDAN ABD'YE ÇEKİLME ÇAĞRISI

Irak Parlamentosu, dün, ABD'nin Babil ve Enbar'daki İran destekli gruplara yönelik son hava saldırılarını kınamıştı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, "ABD'nin devam eden saldırganlığı, Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve Washington'un uluslararası anlaşmalara saygısızlığıdır." denilmişti.

Açıklamada, Irak hükümetine "Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve emniyetini tehdit ettiği için yabancı güçlerin Irak'tan tamamen çekilmesine yönelik parlamento kararının uygulanmasını hızlandırması" çağrısında bulunulmuştu.

Etiketler : abd washington bağdat ırak amerikan askeri
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