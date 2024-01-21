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21 Ocak 2024 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 13:38:00

CNN: Uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koyuyor

Kaynak: AA

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CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in, Gazze'deki en az 16 mezarlığın İsrail tarafından tahrip edilmesine ilişkin haberinde, İsrail'in söz konusu mezarlıklarda yaptığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri ve videolar paylaşıldı.

Uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberde, İsrail ordusunun Gazze'deki kara harekatında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği, bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, mezarlık gibi dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE MEZARLARI AÇTIĞINI DOĞRULADI

İsrail ordusundan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Sözcü, mezarlıkların Hamas tarafından "askeri amaçlarla" kullanıldığını iddia ederek İsrail ordusunun "mezarlıkları hedef almaktan başka seçeneği olmadığını" söyledi.

İsrail ordusu, mezarların açılmasına ilişkin sorusuna soruya verdiği yazılı yanıtta da Gazze'de bazı mezarları açarak, cesetleri çıkardıklarını doğrularken bunun, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesi kullanılmıştı.

Etiketler : cnn israil gazze mezarlık
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