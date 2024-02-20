Clinton'a Berlin'de soğuk duş!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) katıldığı bir etkinlikte protesto edildi.

Berlin'deki Theatre des Westens'te düzenlenen "Barış için Sinema" galasında farklı yerlerdeki koltuklarda oturan 6-7 kişi ayağa kalkarak, 76 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'u yüksek sesle eleştirdi.

Sosyal medya paylaşımlarında da söz konusu protestoda bir kişinin Hillary Clinton'a Orta Doğu'daki gerilimlerin sorumlusu olduğunu belirterek, "Savaş suçlususunuz. Yazıklar olsun size. Utanın." dediği görülüyor.

Protestocular, "Filistin'e özgürlük" sloganı da atarak, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması ve derhal bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Hillary Clinton ise protestoculara sorunların bağırılarak çözülemeyeceği cevabını verdi.

Protestocular güvenlik ekibi tarafından salondan zorla çıkartıldı.

