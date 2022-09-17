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17 Eylül 2022 Cumartesi 17:29:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 17:29:00

Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü

Kaynak: AA

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Dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen ve 1952'de Hindistan'da nesli tükendiği ilan edilen çitalar 70 yıl sonra Hindistan topraklarına döndü.

Hindistan Başbakanı Modi'nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya'dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı.

Modi, Gwalior'dan iki helikoptere bindirilen çitaları ülkenin orta kesimlerindeki Chambal bölgesinde yer alan Kuno Ulusal Parkı'na saldı.

Modi, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Onlarca yıl sonra çitalar topraklarıma geri döndü." ifadelerini kullanarak, Namibya hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çitaların vahşi doğaya bırakılmadan önce bir ay Kuno Ulusal Parkı'nda tutulacağı ve doğaya salındıktan sonra izleneceği kaydedildi.

Kaçak avlanma nedeniyle Hindistan 1952'de çitaların neslinin tükendiğini duyurmuştu.

Etiketler : çita hindistan hayvan
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