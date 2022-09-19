VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupalı kışı Türkiye'de geçirecek
Çipras'tan çarpıcı 'Türkiye' açıklaması
"CHP adayına kesin karar verdi"
Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
TASC, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Türk toplumunu New York'ta bir araya getirdi
Japonya'da Nanmadol tayfununa karşı 8 milyon kişiye tahliye uyarısı
Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi değerlendirmesine ilişkin açıklama
Tokyo Game Show 2022
Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, sezonu AKM'de açtı
2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya
Kırgızistan, sınırdaki olayları Tacikistan'ın "kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirdi
İran'da SU-22 savaş uçağı düştü
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı
Göz kararması ‘kalp büyümesi' belirtisi olabilir
Tiroid ve diyabetle gelen tehlike: ŞAŞILIK
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 19 Eylül
Başkan Erdoğan'dan New York'ta ABD yönetimine mesaj
Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
Sosyal konut projesinde 'ilk temel' için tarih belli oldu
Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı... Fanatik Ermenilerden Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine çir...
Fatih'te LGBT dayatmasına tepki yürüyüşü... "Aileme dokunma!"
KPSS'de bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Bahçeli'den Miçotakis'e: Tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye geliriz
19 Eylül 2022 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 08:15:00

Çipras'tan çarpıcı 'Türkiye' açıklaması: iletişim kanalının bulunmaması endişe verici

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, kendisini, Türkiye'nin sert söylemlerinden çok, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iletişim kanalının bulunmamasının endişelendirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, kendisini, Türkiye'nin sert söylemlerinden çok, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iletişim kanalının bulunmamasının endişelendirdiğini ifade etti.

Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi.

Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı.

Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini savunarak, "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor." diye konuştu.

- "YUNAN SAVUNMA SANAYİSİNE BİR TEK VİDA BİLE GİRMEYECEK"

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesini doğru bulduğunu belirten Çipras, ülkesinin silahlanma programı çerçevesinde üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmaları ise Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

Çipras, Fransa'dan temin edilecek fırkateynlerin Fransa tersanelerinde üretileceğine dikkati çekerek, "Yunan vergi mükellefleri 14 milyar ödeme yapacakken, Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek." diye konuştu.

SYRIZA'nın iktidara gelmesi durumunda Yunanistan'ın fırkateyn alımına yönelik imzaladığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini belirten Çipras, "Anlaşmaları iptal etmeyeceğiz, devletin devamlılığı vardır ancak kamu için daha faydalı hale getirmek amacıyla anlaşmaları tekrar müzakere edeceğiz." dedi.

- "GÖÇMEN SORUNU İÇİN AVRUPA STRATEJİSİ GEREKLİ"

Çipras, Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümeti, göçmen politikalarına ilişkin olarak da eleştirdi.

Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini ifade eden Çipras, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu öne sürdü.

Çipras, göçmen sorununun ancak Avrupa Birliğinin, yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini ileri sürdü.

Yunanistan'daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğuna ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çeken Çipras, göçmenlerin Yunanistan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının da ülkedeki göçmen sorunu için bir çözüm olabileceğini söyledi.

Etiketler : Yunanistan Çipras Avrupa Birliği
‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer

‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer
Annesinin boyuna yetişti

Annesinin boyuna yetişti
‘Zeytin Ağacı' müjdesi

‘Zeytin Ağacı' müjdesi
Aile arasında Hadise sona erdi

Aile arasında Hadise sona erdi
24 yıl sonra yeniden

24 yıl sonra yeniden
Alkol tedavisi gördüm

Alkol tedavisi gördüm
Flamenkodan türkülere

Flamenkodan türkülere
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Ev ziyareti

Ev ziyareti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes