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08 Mart 2023 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 07:44:00

cinsel tacizle suçlanan vekil Santos, Türkiye'yi hedef aldı

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ABD'de cinsel taciz gibi skandal iddialarla Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından soruşturulan ve özgeçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Milletvekili George Santos, Türkiye'yi hedef aldı

ABD'de cinsel taciz gibi skandal iddialarla Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından soruşturulan ve özgeçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Milletvekili George Santos, Türkiye'yi hedef aldı

Hakkındaki "2022 seçim kampanyasıyla ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, Meclis'e kendisiyle ilgili doğru bilgileri sunmamak, eski çalıştığı kurumda federal çıkar çatışması yasalarını ihlal etmek ve ofisinde çalışmak isteyen birine cinsel tacizde bulunmak" gibi iddialardan soruşturulan Temsilciler Meclisi üyesi Santos, milletvekillerinin beşer dakika kendilerince önemli gördükleri serbest konularda görüşlerini dile getirdikleri "Sabah Saati" oturumunda konuştu.

Demokratların yanı sıra kendi partisi Cumhuriyetçi Parti üyelerinden ve seçim bölgesinden istifa çağrıları yapılan ve mecliste atandığı komitelerden baskılar sonucu istifa etmek zorunda kalan Santos, ABD'nin Türkiye'yi müttefik olarak görmesini ve Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayarak, Ermeni iddialarını ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konularını gündeme taşıdı.

Türkiye'nin Azerbaycan, Suriye, Rusya, İran ve Ermenistan ile ilgili önemli politikalara müdahil olduğu görüşünü savunan Santos, New York'taki seçim bölgesinde ikamet eden "hatırı sayılır sayıdaki" Ermenilerin endişeleri olduğunu iddia etti. Santos, bu kapsamda meclisteki Ermeni grubu tarafından sunulan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki mücadelesini kınayan tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

Santos'un iddialarının meclis işleyişi bağlamında bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

SANTOS'UN SKANDALLARLA DOLU ÜÇ AYLIK VEKİLLİK SERÜVENİ

New York'tan 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti. New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.

Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katolik'im. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 arası kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki Cumhuriyetçi parti üyelerince de istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti. Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden "işler yoluna girene kadar geçici olarak" ayrılacağını duyurmuştu.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa bir süre çalıştığını söyleyen Derek Myers isimli bir kişi, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos'un başın ağrıtan bir diğer gelişme de Brezilya'da bir festivalde kadın kılığına girerek eğlendiğini gösteren fotoğraflar olmuştu.

Etiketler : cinsel taciz Santos Federal Seçim Komisyonu Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler FEC

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