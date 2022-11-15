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15 Kasım 2022 Salı 20:11:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 20:11:00

Güney Kore: Çin Kuzey Kore konusunda aktif ve yapıcı rol oynamalı

Kaynak: AA

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'den Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için destek istedi.

Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre, Yoon ve Şi'nin, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve füze denemelerinin yarattığı tehdit de ele alındı.

Yoon, Kuzey Kore'nin son dönemde nükleer ve füze tehdidini arttırdığına dikkati çekerek Çin'in bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve komşu ülke olarak "aktif ve yapıcı rol oynamasını" umduklarını dile getirdi.

Şi de Güney Kore ve Çin'in Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasında ortak çıkarları olduğunu vurgulayarak, Seul yönetiminin Koreler arası ilişkiyi geliştirmek için çaba göstermesini dilediklerini belirtti.

"NÜKLEER SİLAHLANMAYI BIRAKMASI KARŞILIĞINDA EKONOMİK YARDIM VAADİ CESUR BİR PLAN"

Yoon'un Kuzey Kore'ye nükleer silahlanmayı bırakması karşılığında büyük miktarda ekonomik yardım vaadini "cesur bir plan" olarak niteleyen Şi, planın hayata geçirilmesinin Kuzey'in iradesine bağlı olduğunu, Pyongyang'ın kabul etmesi halinde uygulanması için desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

İki liderin, Yoon'un mayısta göreve başlamasından bu yana yapılan bu ilk yüz yüze görüşmesi 25 dakika sürdü.

ÇİN TARAFI KUZEY KORE KONUSUNDA SESSİZ

Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore konusuna değinilmezken, iki ülke arasında siyasi güvenin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Çin ve Güney Kore ekonomilerinin "yüksek düzeyde tamamlayıcı" olduğuna işaret eden Şi, kalkınma stratejilerinde eşgüdüm sağlanması gerektiğini belirtti.

Yüksek teknoloji imalatı, büyük veri ve yeşil ekonomi alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini ifade eden Şi, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin de hızlandırılmasını umduklarını dile getirdi.

Etiketler : güneş kore çin Yarımadası
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